Miss&Mister Moda Sicilia a Mazzarino

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dopo lo strepitoso successo della selezione di Miss&Mister Moda Sicilia della Scala della moda avvenuta a Riesi il 09 Agosto, nella stupenda location di piazza Matrice a Mazzarino si e’ svolta il 4 Ottobre la selezione/sfilata che ha visto la presenza di ragazze e ragazzi provenienti dalle province di Enna, Caltanissetta, Agrigento e Palermo. Emozione e felicità è l’aria che si è respirata durante tutta la giornata. Quasi la totalità delle ragazze e ragazzi era alla prima vera e propria esperienza sulla passerella e soprattutto davanti ad un così numeroso pubblico! Un evento di alto livello per garantire al proprio pubblico una serata all’insegna della bellezza, moda ma anche spettacolo. Le ragazze hanno indossato abiti da cerimonia e sposa dell’atelier Lunaraine di Canicatti, sfilata in casual della ditta AMA di Daniela Sparti di Catania. Esibizioni canore di Raffaella Di Dio, Jeff Thirsty e Desirèe D’Amico e di danza di Ileana Inguanta hanno contribuito a rendere questo evento speciale. Hanno sfilato pure i bambini dai 0 ai 12 anni per il concorso Baby Model. Presentatori della serata Emanuele Cellauro e Piera Passaro. Presente alla serata il direttore artistico della Scala della Moda Joselito Pappalardo, presente anche Miss Moda Sicilia 2019/2020 in carica Aurora Giunta di Palermo e la Miss Moda Sicilia 2018 Martina Ferrante. Gli organizzatori della serata Salvatore Cilano e Filippo Barrile che non con pochi sacrifici sono riusciti a realizzare l’evento, coaudiuvati dall’associazione A.S.D. SPORT e Musical Duo eventi di Gaetano Bonanno. Gli organizzatori ringraziano il Main sponsor “Ori di Sicilia” di Bongiovanni Bruno e gli altri sponsor che hanno reso possibile la riuscita dell’evento. Ringraziano l’amministrazione comunale, il comandante dei vigili urbani Armando Bellofiore e l’associazione interforze di Mazzarino per il grande aiuto dato affinchè tutte le norme di sicurezza venissero rispettate. Le miss e mister aspiranti finalisti regionali hanno avuto modo di prepararsi al meglio per la serata con le prove dirette dalla coreografa Stefania Solórzano Miccichè. Hanno ricevuto la fascia di finalista che da diritto all’accesso alla finale di luglio 2021 Miss moda Sicilia : Dalila Di Martina 12 anni di Mazzarino (miss mascotte), Alessia Di Forti 25 anni di Caltanissetta, Desiana Bruno 18 anni di Delia, Daniela Sardo 18 anni di Racalmuto, Sophia Grifo 21 anni di Sommatino, Francesca Margiotta 20 anni di Mazzarino. Francesca Margiotta ha vinto anche la fascia miss Mazzarino vincendo anche un gioiello offerto dalla Gioielleria Cassaro. Invece per i ragazzi hanno ricevuto la fascia di finalista Mister moda sicilia : Gero D’Angelo 19 anni di Ravanusa, Carmine Schifano 25 anni di San Cataldo. Inoltre Gero D’Angelo di Ravanusa ha ricevuto anche la fascia di finalista del il piu’ bello d’Italia. Per il concorso Baby Model i bambini premiati sono: Aurora Macaluso 5 anni di Caltanissetta che ha vinto la finale di miss baby model di Altamura e miss baby moda sicilia, Kevin Lo Porto 8 anni di Mazzarino, Raffaele Cantello 1 anno di Mazzarino, Andrea Cantello 4 anni di Mazzarino, Esmeralda Di Maio 6 anni di Enna, Anastasia Urso 11 anni di Enna. Tutti andranno alla finale di miss e mister baby volto italy che si svolgerà il 31 ottobre a Capaci e tutti andranno alla semifinale di miss e mister baby moda sicilia che si terra’ in primavera a Enna. Inoltre sia le miss che i mister andranno alla finale nazionale di Miss e Mister volto italy il 31 ottobre a Capaci. Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento da parte del Patron della “Scala della Moda” Giuseppe Pappalardo il quale dice: “Lo scopo del concorso, aperto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i quattordici e i trentatre anni, è la continua scoperta di talenti e volti nuovi”