LA ORLANDO PALLAMANO HAENNA IN TRASFERTA A BENEVENTO

Non è certo un calendario agevole quello che si è trovato in questo inizio di campionato di Serie A2 di Pallamano Maschile la Orlando Pallamano Haenna. Infatti dopo il Noci gli ennesi sabato 24 ottobre si ritroveranno un’altra grande del Girone C visto che andranno a fare visita al Benevento. La formazione sannita dopo due giornate guida la classifica a punteggio pieno in virtù di una vittoria interna con il Giovinetto Petrosino nella prima giornata ed una sofferta ma preziosa esterna la scorsa settimana di misura sul parquet del Cus Palermo. Nelle prime 2 giornate il Benevento ha segnato 58 reti con un saldo positivo su quelle subite di 10. La Orlando Pallamano Haenna arriva a questa trasferta con alle spalle 2 sconfitte, all’esordio a Ragusa e la scorsa settimana in casa contro il forte Noci. Ma il cammino dei gialloverdi è stato messo in preventivo dalla dirigenza ennese visto che la scelta radicale della società ennese è di partecipare a questo campionato di Serie A2 con un organico composto non solo per la quasi totalità da atleti locali ma con una età media che non arriva a 20 anni. In queste prime due giornate i gialloverdi hanno segnato 46 reti subendone 56. Per la trasferta campana il tecnico ennese Luca Giummulè dovrà fare a meno dell’esperto portiere Giovanni Passarello protagonista assoluto nella gara interna contro il Noci per un problema muscolare e del pivot Marco Di Mattia per problemi di lavoro. Ma ad ogni modo il team ennese si recherà in terra sannita consapevole di partire sfavorito ma nello stesso tempo di giocarsi al massimo le proprie carte. “Certamente il calendario non ci sta dando una mano – commenta il dirigente della società ennese Enzo Arena – ma tanto prima o poi dovevamo incontrare anche le squadre più forti. Ai nostri ragazzi chiediamo prima di tutto di disputare una buona gara e di dare il massimo. E siamo convinti che i risultati che meritiamo non tarderanno ad arrivare”.

Enna 23/10/2020

Ufficio Stampa Orlando Pallamano Haenna