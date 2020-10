Avvocatura: costituita la nuova sezione AIGA di Enna (Associazione Italiana Giovani Avvocati).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nella mattinata del 30 ottobre 2020, il Consiglio Direttivo Nazionale AIGA ha proclamato – in video collegamento – la neocostituita sezione AIGA di Enna. L’Associazione Italiana Giovani Avvocati è nata a Roma nel 1966 con l’obiettivo di tutelare i diritti dell’avvocatura, formare praticanti e giovani avvocati, agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense nonché vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione per il diritto ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata. In un periodo storico come quello attuale, ove si riscontra una preoccupante perdita di valori nella società, l’AIGA di Enna si prefigge l’obiettivo di promuovere la giustizia e rappresentare un baluardo nella difesa del cittadino.

La sezione AIGA del Foro di Enna vede il direttivo così composto: Avv. Gianmarco Davide Pace (Presidente), Avv. Filippo William Mantegna (Vicepresidente), Avv. Paolo Gioveni (Segretario), Avv. Alessandro Patti (Tesoriere). Consiglieri: Avv.ti Laura Ballati, Francesca Mazzara, Filippo Bevilacqua, Fulvio Difranco, Dario Alfieri, Marzia Bevilacqua.