ENNA: NASCE IL GRUPPO CONSILIARE “ENNA DEMOCRATICA, GIOVANI DEMOCRATICI”.

Il 26 Ottobre, giorno dell’insediamento del Consiglio Comunale, nasce ufficialmente il gruppo consiliare “Enna Democratica – Giovani Democratici”.

Il gruppo, composto dall’Avvocato Michele Baldi e dal giovane Marco Greco, entrambi alla prima esperienza, siede tra i banchi dell’opposizione, in continuità rispetto all’esperienza elettorale a sostegno di Dario Cardaci.

Capogruppo sarà proprio Greco, da anni militante nei movimenti studenteschi e nelle organizzazioni giovanili del centro sinistra ennese, che in consiglio ha già comunicato le linee guida che il gruppo intenderà seguire: -” La nostra non sarà un’opposizione meramente ostruzionista, basata su antiche rugini e posizioni preconcette, ma non sarà neanche un’opposizione disattenta, subalterna all’amministrazione e passiva di fronte a scelte politiche e amministrative non condivise”-

A fare da eco l’intervento del Consigliere Baldi che precisa: “da professionista neofita della politica ho condiviso un progetto elettorale innovativo accettando la mia candidatura nella lista Enna democratica da cui prende il nome il gruppo consiliare nella condivisa prospettiva di intendere valorizzare il patrimonio di esperienze maturate in campagna elettorale.

L’idea è quella di tornare a fare politica, nel senso più nobile del termine, offrendo un contributo fattivo ad un processo di rinnovamento.

In siffatta prospettiva l’adesione di ED ad una progettualità comune a tutti i gruppi di minoranza”-.

Dello stesso tenore la dichiarazione di Lillo Colaleo, proposto da Dario Cardaci quale assessore in quota ED-GD: – “Continuare l’esperienza di ED è una scelta politica. Non un soggetto nuovo né un partito, ma uno spazio autonomo dove aggregare le energie nate in campagna elettorale e allargare a sinistra e alla società civile. Non un contenitore, ma un laboratorio di idee, a disposizione del Centro-Sinistra, per immaginare il futuro e andare avanti. Assieme ai nostri due bravissimi consiglieri comunali ed ai tanti giovani, donne e uomini che hanno fatto con noi questo bellissimo percorso”-.

A chiosa l’intervento del segretario dei Giovani Democratici ennesi Alfredo Alerci:- “Questa campagna elettorale ha visto una grossa partecipazione di giovani che per la prima volta si avvicinano alla politica attiva e che hanno trovato nei GD un valido progetto politico. Con la nostra presenza a Sala Euno cercheremo di portare le istanze dei giovani che oggi più che mai sentono la necessità di essere rappresentati nelle istituzioni”-.