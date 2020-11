Sale a 50 il numero di soggetti contagiati residenti nel comune di Enna.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il COC del Comune di Enna,comunica che il numero di soggetti contagiati residenti nel territorio comunale è salito oggi a cinquanta (50).

Gli stessi risultano essere in isolamento unitamente ad altri ventinove (29) soggetti, anch’essi posti in isolamento in conseguenza al tracciamento susseguente all’accertamento del contagio.

A fronte di questo aumento dei contagi, il COC di Enna invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le regole in vigore, a cominciare dall’uso costante della mascherina, alla disinfezione delle mani, nonché a limitare al necessario le uscite da casa e gli spostamenti, osservando sempre il distanziamento sociale, tutto ciò soprattutto in vista dei giorni dedicati alla celebrazione dei defunti.