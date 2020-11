Videoconferenza per la designazione del Presidente del parco Minerario Floristella-Grottacalda.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print



Con nota Prot. 3510 del 27.10.2020 l’Assessorato dei beni Culturali e dell’Identità

siciliana ha trasmesso la nota Citata in Oggetto per addivenire nel più breve tempo possibile alla designazione del componente di cui all’art. A tal fine di ottemperare, con la presente si invitano le SS.LL. a partecipare all’incontro che la scrivente ha organizzato per Lunedì 9 Novembre ore 16.00 in

Videoconferenza per individuare insieme il Nominativo del soggetto che, in

rappresentanza del territorio, interessato, possa essere oggetto di “designazione

Ricordo ormai da troppi anni è privo di Presidente ed è arrivato il momento di lavorare per lo sviluppo concreto di un sito importante, che può dare lustro ad un territorio quale il no