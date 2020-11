Valguarnera: Enrico Capuano designato capogruppo “Diventerà bellissima”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“Diventerà Bellissima”Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N° 119 del 17/11/2003Vistol’art. 12 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunaleapprovato con deliberazione del consiglio comunale n. 60 il 27/09/1995 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n.69 l’11/11/2017Si comunicaAlla fine del 2015 abbiamo formato il coordinamento comunaleDiventerà Bellissima a Valguarnera. Abbiamo realizzato innumerevoli attività e avviato un percorso politico, fatto di ideee di persone(Professionisti,Insegnanti,Imprenditori…). La scorsa legislatura in quest’aula siamo stati ben rappresentati dall’Avvocato Cristofero Alessi. Fra le tante proposte da eglipresentate in questo civico consesso,mi permetto di menzionare l’atto di indirizzo riguardante la collaborazione con l’ASP in merito al Centro Polivalente il quale diverrà“Casa della Salute”. Siamo anche stati rappresentati in Giunta dall’Assessore Giovanni Giarrizzo, che ha sapientemente saputo gestire,insieme al Sindaco e la precedente amministrazione,la critica situazione di “lockdown”e svolto un impeccabile lavoro insieme alla Polizia Municipale. Oggi mi trovo a rappresentare questo gruppo in questa aula e pertanto dichiaro la costituzione del Gruppo Consiliare “Diventerà Bellissima”, avente me attualmente come unico elementodel consiglioma con la porta aperta a chiunque voglia far parte del nostro progetto politico.

Ringrazio quindi: il Sindaco Francesca Draià per aver condiviso le nostra progettualità,il Presidente del Consiglio ei Consiglieri Comunali di maggioranza con cui avremo sempre una rapporto di stretta alleanza e collaborazione(ai quali rinnovo il mio ringraziamento per avermi scelto come vice-presidente del consiglio), i Consiglieri di minoranza coi quali mi auguro di avere un confronto sempre basato su contenuti politici di qualità, alla Giunta Comunale che renderà efficace il nostro lavoro di indirizzo politico ed al Presidente della Regione