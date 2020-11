Valguarnera: D’angelo e Draià, “intendiamo dare continuità al percorso amministrativo iniziato nel 2015”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nella seduta consiliare del 4 novembre, all’interno della coalizione di maggioranza, si sono costituiti tre gruppi consiliari: il gruppo “Uniti per Valguarnera”, composto dai consiglieri Draià, Scozzarella, Aguzino, Bonnano e Telaro; il gruppo “UDC”, composto dalle consigliere D’Angelo e Pecora, che insieme vantano 1300 consensi elettorali, pari alla quasi metà dei consensi complessivi della Lista (anche il Sindaco Francesca Draià ha mantenuto la sua appartenenza all’UDC) e il gruppo “Diventerà Bellissima”, che è rappresentato in consiglio comunale dal consigliere Capuano.

I consiglieri Draià e D’Angelo, in qualità di capigruppo, a nome di tutti i componenti, dichiarano che: << Con la costituzione di questi gruppi consiliari intendiamo dare continuità al percorso amministrativo iniziato nel 2015, riportando al centro dell’azione amministrativa e del dibattito democratico le tematiche che hanno fatto parte del programma elettorale presentato ai cittadini>>.

Draià e D’Angelo proseguono: <<La nostra azione sarà rivolta all’esclusivo interesse pubblico, unico obiettivo sarà migliorare il comune di Valguarnera, indipendentemente da tutte le possibili schermaglie politiche, che potrebbero solo rallentare la programmazione. In qualità di consiglieri comunali – aggiungono – svolgeremo un’azione critica e di controllo, cercheremo di dare il nostro contributo di partecipazione e confronto sia in seno al consiglio comunale sia sul territorio, ponendoci come portavoce delle istanze dei cittadini nel pieno rispetto del mandato elettorale ricevuto. Sosterremo le iniziative sempre e solo se riterremo che esse siano volte all’esclusivo interesse della comunità valguarnerese, la nostra sarà un’azione attiva, propositiva e costruttiva>>.

Firmato i capigruppo

Ins. D’Angelo Filippa

Draià Antonio