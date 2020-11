QUANDO AD ENNA SI VENERAVA SAN MARTINO DI TOURS di Salvatore Presti

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

E’ arrivata puntuale l’estate di San Martino anche se ad Enna e in tutta la Sicilia vi sono calde giornate di sole sin del mese di ottobre. La tradizione ha origine dal gesto di generosità di Martino de Tours, che nel vedere un povero patire il freddo durante un acquazzone, donò metà del suo mantello e ne regalò l’altra metà ad un mendicante incontrato poco dopo. Era un soldato dell’impero romano, che si convertì al cristianesimo l’11 novembre dell’anno 335, dopo che Gesù gli apparì in sogno, vestito con la metà del suo mantello militare. L’estate di San Martino è legata a questo episodio della vita del Santo e da sempre è accolta da tutti con gioia, con la speranza che l’imminente lunga stagione invernale sia mite e senza eventi calamitosi. Ma le belle giornate di sole e di tempo stabile, secondo gli esperti, sono quasi sempre esistite. Analisi effettuate su mappe bariche dell’ultimo trentennio hanno dimostrato che in questo periodo sembra avvenire ciclicamente l’espansione dell’anticiclone che dalla Spagna verso tutto il mediterraneo, porta condizioni di alta pressione, temperatura mite e bel tempo, proteggendo dalle perturbazioni gran parte dell’Europa centrale e occidentale e tutto il bacino del Mediterraneo San Martino di Tours, ricordato l’11 novembre, è il protettore di albergatori, forestieri, viandanti, mendicanti, militari, artigiani e viticultori. E’ tradizione che in questo giorno si spilli il vino dalla botte. Un detto popolare recita che “Per san Martino ogni mosto diventa vino”. Ad Enna una chiesetta diruta dedicata a San Martino si trova nel terzo cortile del Castello di Lombardia, che verosimilmente fa pensare alla devozione degli ennesi verso questo Santo sin dal medioevo. Un bassorilievo in marmo ricorda il gesto il Santo nell’atto di donare mezzo mantello al mendicante, si può ammirare nel timpano del portale di mezzogiorno del Duomo. Sono testimonianze che indicano come anche ad Enna, in passato, San Martino di Tours veniva venerato.

Salvatore Presti