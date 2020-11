Agira: il consigliere Manno designato capogruppo di minoranza

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il consigliere comunale Luigi Manno è stato designato dai consiglieri comunali del gruppo di minoranza capogruppo consiliare. Sono quattro i consiglieri eletti, Manno, Maria Gagliano (eletta vice presidente del consiglio comunale) Manuele Carmelo e Benedetta Casullo. Luigi Manno è stato il piu’ votato della lista del candidato sindaco Cristina Valenti ed è al quarto mandato consiliare. Nel passato ha ricoperto l’ incarico di capogruppo ed è stato Presidente del Consiglio Comunale. La consigliera comunale Benedetta Casullo è stata designata vice capogruppo. Il gruppo si chiamerà “Per Agira, in difesa dei nostri valori”. I consiglieri comunali di minoranza hanno già sottoscritto ben dieci punti che verranno trattate nel corso del prossimo consiglio comunale. “Ringrazio i consiglieri per la rinnovata fiducia – ha detto Luigi Manno – il nostro sarà un impegno politico animato da competenza e responsabilità i temi che abbiamo richiesto per il prossimo consiglio sono tutti importanti e verteranno su tematiche e problematiche cruciali per lo sviluppo di Agira e la tutela dei nostri cittadini.”