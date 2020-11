COVID 19: AD ENNA 179 SOGETTI ATTUALMENTE POSITIVI. 62 RICOVERATI ALL’OSPEDALE UMBERTO I .

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il coordinatore del COC del Comune di Enna, comunica la situazione relativa alla Città di Enna come di seguito specificato: soggetti attualmente positivi: 179 Soggetti guariti: 0, contatti stretti e/o conviventi in quarantena: 53, soggetti COVID ricoverati attualmente presso l’ospedale Umberto I: 62 (residenti a Enna: 11) di cui in terapia intensiva: 4

Prosegue la riconversione dei posti letto ordinari in posti letto COVID come da cronoprogramma regionale che prevede 70 posti letto presso l’Ospedale Umberto I e ulteriori 70 nell’ambito delle strutture ospedaliere appartenenti all’ASP di Enna.



Nel frattempo, si stanno acquistando, tra l’altro, i sistemi di sanificazione per le strutture e nuovi 100 letti da utilizzare nei reparti ospedalieri di Piazza Armerina e Nicosia.



I numeri dei ricoveri presso i reparti COVID dell’Ospedale Umberto I di Enna registrano oggi 62 pazienti presso l’area delle Malattie Infettive, 4 ricoveri in Terapia Intensiva. “È bene rimarcare che le attività ordinarie non COVID non sono state sospese, comprese le attività chirurgiche che continuano a essere garantite”.