VALGUARNERA: LE SENTINELLE AMBIENTALI PIANTANO ALBERI AL CIMITERO

In occasione della Giornata Nazionale dell’ALBERO come da programma elettorale ampiamente condiviso

Iniziamo un percorso di Riqualificazione delle aree a Verde, con l’intento di fare decoro e migliorare la qualità della vita della nostra comunità…

parola centrale Ambiente e Collaborazione tra Istituzioni e Cittadini…

Ringraziamo le SENTINELLE AMBIENTALI e tutti coloro che hanno voluto la piantumazione di queste piante…

Grazie anche ai consiglieri Comunali che hanno votato questo punto del Programma in consiglio Comunale…

Rispettiamo l’ambiente

Rispettiamo Valguarnera

Il Sindaco

Francesca Draia