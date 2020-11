Emergenza Covid all’ASP di Enna: su 1250 infermieri, accettano contratto solo in 5.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna intende conferire incarichi,

di durata annuale, a Collaboratori Professionali -Infermieri da

impiegare presso le Unità Operative impegnate a fronteggiare l’emergenza

Covid19.

L’avviso prevede la formulazione di un elenco “in cui le istanze dei

candidati, da inoltrare esclusivamente tramite procedura telematica

aperta sino al 31 gennaio 2021, saranno poste in ordine cronologico

seconda la data, l’ora, il minuto, il secondo di trasmissione della

domanda di partecipazione”. Sul sito dell’ASP di Enna, www.aspenna.it,

nella pagina Concorsi Personale, Bandi Esterni, è pubblicato l’avviso

con gli allegati contenenti le istruzioni dettagliate per presentare la

domanda.

Per reclutare il personale infermieristico, l’ASP di Enna ha a sua

disposizione anche la graduatoria stilata dall’ASP di Ragusa, ma su 1250

in elenco hanno accettato finora solo 5 infermieri.

Nel frattempo, sono stati convocati, per domani 24 novembre, 100

Operatori Socio Sanitari, OSS, dopo che, in seguito a precedente

convocazione in base alla graduatoria fornita dall’ASP di Palermo, un

solo operatore ha accettato l’incarico.

“Invitiamo i Collaboratori Infermieri a presentare domanda e gli

Operatori OSS ad accettare l’incarico presso la nostra Azienda per

affrontare assieme la necessità di prestare la migliore assistenza ai

pazienti”, è l’appello dell’Azienda.