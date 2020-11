lettera aperta per conto dei dipendenti dell’Irccs Oasi di Troina,

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Egregio Direttore,a scrivere è una rappresentanza di donne e uomini che la vita ha portato ad intraprendere una professione d’aiuto diventando dei Professionisti. Professionisti che, nonostante tutto, ci sono, ci sono sempre stati e sempre ci saranno per chi ha bisogno. Questo lo sanno bene i nostri pazienti speciali e le loro famiglie che, ora più che mai, ci riconoscono come insostituibile riferimento nei loro momenti di bisogno sia dal punto di vista clinico che umano. Per tutti i dipendenti dell’ Oasi Maria SS di Troina il tempo di relazione è tempo di cura, malgrado gli attuali modelli organizzativi nelle strutture sanitarie, e spesso si dimentica che il centro di tutto deve sempre essere la persona e non soltanto la variabile tempo.

Nonostante i riconoscimenti a livello mondiale del nostro lavoro noi abbiamo sempre lavorato senza aspettarci lodi, ma essendo ampiamente ripagati dai sorrisi dei nostri utenti. Purtroppo in questo 2020 il mondo è divenuto un cattivo pagatore e ci ripaga screditando il nostro operato. Operato che ha trovato fulcro nella PERSONA che ha bisogno d’aiuto, di cure, di assistenza, di riabilitazione e di integrazione. Lo abbiamo sempre dimostrato e cerchiamo di dimostrarlo anche adesso, nonostante gli indispensabili strumenti di protezione individuali necessari per il contenimento del contagio da Covid 19 quali: tute protettive, mascherine, occhiali, visiere che possono, anzi, devono impedire al virus di contagiare i nostri pazienti non impedendo, comunque, di comunicare vicinanza, umanità ed empatia nei confronti di tutti i pazienti bisognosi di assistenza.

In questi giorni apprendiamo l’ennesima accusa nei confronti dell’Opera, l’ennesima accusa che colpisce ognuno di noi. Forse qualcuno cerca un piccolo trionfo che è colmato solo con la vendetta immotivata che risulta misera, inopportuna. Tale vendetta è una combinazione di egoismo e assurdità. Purtroppo chi si è dissetato e saziato volge le spalle alla sorgente che gli ha dato acqua e pane, e pure qualche spremuta d arancia; servita in un bicchiere di cristallo, che presto sarà buttato in mezzo al fango! E la moneta ordinaria con la quale pagano gli uomini miseri è quella del fango, della denigrazione, della falsità e dell’offesa. E dopo aver ottenuto il possibile, i miseri d’animo chiedono anche l’impossibile in modo da avere un pretesto per giustificare l’ingratitudine.

Noi però siamo diversi. Noi siamo L’Oasi. E se incontriamo il male, l’offesa e la denigrazione andiamo avanti e continuiamo a seminare il bene, nonostante il tempo e l’essere misero ci voglia dare un cattivo raccolto. PERDIT NON DONAT, CUI DONAT NISI EST MEMOR. (perde e non regala se colui a cui viene dato non è riconoscente). Chi ci ha offeso, denigrato e regalato una moneta mal coniata ,l’ha spesa senza timore poiché il suo animo è avaro di bene!!!!

Nel frattempo noi operatori continuiamo a lavorare con il nostro costante impegno, professionalità e senso del dovere; e che il buon Dio ripaghi ognuno con ciò che merita.

I dipendenti Oasi di Troina