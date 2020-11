VILLAROSA. CONSEGNA GRATIS MASCHERINE CHIRURGICHE A TUTTA LA POPOLAZIONE DOMENICA 22 NOVEMBRE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Mascherine chirurgiche gratis per tutta la popolazione di Villarosa saranno consegnate domenica prossima, 22 novembre. L’iniziativa è a cura dall’amministrazione comunale. La distribuzione avverrà presso la sede dell’AVIS di Villarosa, sita in Via Crema, e a Villapriolo nei locali della delegazione comunale. “Per il ritiro delle mascherine – spiegano dall’amministrazione – dovrà presentarsi un rappresentante per nucleo familiare; sarà consentito il ritiro delle mascherine solo per i parenti più stretti che siano impossibilitati a recarsi personalmente presso i locali preposti. Ringraziamo l’Avis, gli scout e tutti i volontari per il loro impegno e la loro fattiva collaborazione”.

Nella consegna dei suddetti dispositivi di sicurezza, dovrà essere rispettato il seguente calendario:Dalla lettera A alla lettera G, dalle ore 9 alle ore 11;Dalla lettera H alla lettera O, dalle ore 11 alle ore 13;Dalla lettera P alla lettera Z, dalle ore 15 alle ore 17.