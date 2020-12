Il MUD PROCLAMA SIT-IN OPERATORI 118 Sicilia

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

VENERDÌ 04 DICEMBRE 2020 PALERMO – P.ZZA INDIPENDENZA ORE 09.00. CARI COLLEGHI SIAMO STANCHI DI NON ESSERE CONSIDERATI, DALLA POLITICA, DALLE ISTITUZIONI E DALL’AZIENDA.

NON È POSSIBILE CHE CHI LAVORA PER SALVARE VITE UMANE DEBBA ESSERE VITTIMA DI TUTTE QUESTE INADEMPIENZE SU MATERIE IMPORTANTI CHE STANNO ALLA BASE DEL NOSTRO LAVORO.

IN UN MOMENTO COSÌ DIFFICILE COME QUELLO CHE STIAMO ATTRAVERSANDO CON IL CORONAVIRUS CHE CONTINUA A CONTAGIARE LA POPOLAZIONE, SENZA RISPARMIARE I SANITARI, COMPRESO GLI AUTISTI SOCCORRITORI, NON POSSIAMO RIMANERE IN SILENZIO.

VOGLIAMO URLARE E CHIEDIAMO A GRAN VOCE GESTI CONCRETI DA PARTE DI CHI CI DOVREBBE TUTELARE E GARANTIRE.

OGNI GIORNO ASSOLVIAMO CON ONORE AL NOSTRO DOVERE, FACENDO TURNI MASSACRANTI, COMBATTENDO LA PANDEMIA 24 ORE AL GIORNO SENZA FERMARCI CON DELLE CRITICITÀ PIÙ VOLTE SEGNALATE E NON RISOLTE (VEDI LE AREE DI SVESTIZIONE SE COSI’ SI POSSONO DEFINIRE).

ANCHE NOI ABBIAMO FAMIGLIE E BAMBINI A NOI CARI.

GIORNALMENTE LANCIAMO GRIDA DI DENUNCIA ALLE VARIE ISTITUZIONI COMPETENTI E VENIAMO TRATTATI CON INDIFFERENZA.

NESSUNO VUOLE TUTELARE L’AUTISTA/SOCCORRITORE DEL SUES 118.

RITENIAMO ESSERE VITTIME DI ERRORI COMMESSI DA CHI STÀ SEDUTO DIETRO UNA POLTRONA SENZA ASSUMERSENE LE RESPONSABILITÀ, A DIFFERENZA NOSTRA CHE PAGHIAMO SEMPRE OVUNQUE E COMUNQUE.

ORA BASTA! VA BENE LE MASCHERINE CHIRURGICHE MA NO I BAVAGLI

PER TALI MOTIVI, IL MUD 118 PROCLAMA UN SIT-IN VENERDÌ 04/12/2020

IN PIAZZA INDIPENDENZA SOTTO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 14.00.

INVITIAMO TUTTI I COLLEGHI LIBERI DAL SERVIZIO A PARTECIPARE, AL FINE DI LANCIARE IL NOSTRO GRIDO DI RABBIA