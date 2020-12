L’ex Sindaco Sebo Leanza propone screening di massa Covid 19 per il comune di Valguarnera

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Preso atto della problematica sanitaria Covid-19 che sta interessando negli ultimi mesi anche il comune di Valguarnera, l’ex Sindaco Sebo Leanza, propone uno screening di massa che consenta di individuare in poco tempo gli asintomatici e prevenire la propagazione del virus all’interno del comune. Ecco di seguito le parole del Sindaco Sebo Leanza, auspichiamo che il consiglio comunale ne prenda atto:

Un po tutti ci stiamo lasciando prendere dall’ansia immaginando il virus sempre in agguato e prossimo a noi. Dobbiamo convivere con questo timore senza lasciarci dominare. Nel nostro paese circa 90 persone sono entrate in contatto con il virus e quasi tutte hanno vinto la loro partita. Oggi i contagiati sono circa quaranta e fra qualche giorno molti di loro ne usciranno perché asintomatici o guariti. Non esiste, quindi, un evidente rischio epidemiologico. Nei mesi di Gennaio e febbraio ci sarà il picco dell’influenza e qui bisogna evitare di confonderla con la SARS COV2. I medici di famiglia si stanno organizzando con i tamponi rapidi da effettuare a chi mostra sintomi e l’ Amm.ne Comunale dovrebbe convenzionarsi con laboratori privati per fare uno screening di massa per tutti coloro che intendono sottoporsi a tampone, magari facendo pagare un Ticket del 30% sul costo. Questo consentirebbe di individuare gli asintomatici, isolarli e tracciare i loro contatti per sottoporli a tampone rapido/ molecolare. È necessario prevenire ed essere pronti ad eventuale ulteriori recrudescenze o cosiddetta terza ondata. Nel frattempo noi dobbiamo continuare a rispettare le regole dettate, se tutti facciamo il nostro dovere il rischio si riduce notevolmente.