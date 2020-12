Enna: Impianto di illuminazione lungo il tratto della Sp 2, dal bivio Kamut fino al Corso Sicilia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sono stati consegnati i lavori per realizzare l’impianto di illuminazione lungo il tratto della Sp 2, arteria di collegamento con il capoluogo, e precisamente dal bivio Kamut fino all’imbocco di Corso Sicilia. A realizzare il progetto sarà la stessa ditta la SI.CO.EDILI di Favara che ha completato la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento della strada già lo scorso mese di maggio. Ultimata anche la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale si provvederà adesso ad illuminare l’arteria di collegamento. I lavori sono stati aggiudicati per un importo di 78 mila euro, contro uno stanziamento di 98 mila euro derivante da economie. Il cantiere aprirà nella prossima settimana e dovrà completare i lavori, come da capitolato speciale, entro 60 giorni. La ditta che realizzerà l’impianto tradizionale con la istallazione dei corpi illuminanti conta di poter completare prima delle festività natalizie. ” Con questo ulteriore intervento si porta a completamento il progetto di ammodernamento della strada di accesso al e per il capoluogo- ha commentato l’ingegnere capo del Libero Consorzio Comunale di Enna, Giuseppe Grasso- garantendo così agli automobilisti in transito i necessari standard di sicurezza. Accogliamo l’auspicio della ditta di vedere la strada completamente illuminata entro la fine dell’anno”.