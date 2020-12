ENNA, LA DANTE ALIGHIERI PRESENTA IL LIBRO “LA DRAGUNERA”, OPERA PRIMA DI LINDA BARBARINO

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Riprendono gli appuntamenti della Dante Alighieri, comitato di Enna, con una videoconferenza in programma per venerdì 11 dicembre, alle ore 18:00. L’occasione è la presentazione del libro di Linda Barbarino dal titolo “La Dragunera”, editrice il Saggiatore. Presenteranno l’opera Pietro Colletta e Venerina Vicari che converseranno con l’Autrice. E’ il libro d’esordio della scrittrice, “capace di evocare – è stato scritto in una recente recensione – un mondo sospeso nel tempo, scandito dal lavoro e dalle stagioni, lontano eppure vicino più di quanto sembri”. Linda Barbarino è nata e vive ad Enna, dove insegna italiano, latino e greco presso il liceo classico. La Dragunera, suo romanzo di esordio, è stato finalista al Premio Calvino per esordienti.

Salvatore Presti