Ance Enna: positiva la proroga della scadenza per il superbonus al 2023.

La Presidente dell’ANCE Enna- Sabrina Burgarello “Abbiamo appreso dall’on.le Giarrizzo che è stato proposto dalla maggioranza un emendamento che proroga la scadenza del superbonus al 2023, così come abbiamo richiesto alle forze parlamentari. Diamo atto dell’impegno che l’On.le Giarrizzo sta dedicando alla nostra proposta, che è quella dell’intera filiera delle costruzioni ma soprattutto è l’unica chance che abbiamo per far ripartire la nostra economia provata dalla crisi economica prima e poi da quella causata dalla pandemia. Se il parlamento dovesse approvarla si potranno programmare interventi di riqualificazione abitativa che altrimenti oggi non sono ipotizzabili a causa del breve lasso di tempo che la norma concede. Il volume di entrate per lo Stato con un intervento del genere ripagherà ampiamente l’impegno finanziario. Ora ci auguriamo che la proroga passi in parlamento dove purtroppo una pioggia di emendamenti rischia di far bloccare tutto il processo.”