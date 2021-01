ENNA: COMPLETATO IL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE DEI PRECARI

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Con la firma del contratto di stabilizzazione avvenuta questa mattina da parte di un ex operatore ASU e di un ex articolista si è definitivamente concluso il percorso di stabilizzazione del personale precario del Comune di Enna. “Con le due ultime firme – spiega il Sindaco Dipietro – abbiamo positivamente concluso la vicenda del precariato nel nostro Comune, dando certezza a lavoratori che in questi anni hanno dato tanto in termini di apporto lavorativo all’istituzione comunale”. Nella stessa mattinata è stata notificato a nove dipendenti della Polizia Locale l’incremento dell’orario lavorativo da 24 a 36 ore settimanali. “Con il completamento della fase di stabilizzazione del personale precario – aggiunge l’Assessore con delega al personale, Paolo Gloria – avvieremo, non appena possibile, in maniera graduale l’incremento dell’orario lavorativo del personale già stabilizzato con interventi mirati, legati alla disponibilità finanziaria dell’ente e alle necessità della struttura amministrativa, tenendo altresì conto dell’apporto dato da ogni dipendente”.