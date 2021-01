AIDONE: CONVENZIONE RASSEGNA EVENTI

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nonostante l’emergenza Covid e la recente dichiarazione di dissesto economico, al Comune di Aidone si guarda al futuro, verso un orizzonte concreto di rilancio culturale e turistico del sito archeologico di Morgantina e del centro storico della città. Alcune settimane fa, infatti, il Sindaco Nuccio Chiarenza, il Presidente della Pro Loco Aidone-Morgantina Giuseppe Birritella e l’imprenditore Michele Di Dio hanno siglato un accordo che garantirà a Morgantina e Aidone il supporto di un direttore artistico per curare la realizzazione di una rassegna di eventi culturali e artistici per il quadriennio 2021-2024.

Michele Di Dio è stato impresario teatrale ed operatore culturale della messa in scena del Dionysus a Morgantina nel 2016; è oggi direttore generale dell’Amenanos Festival al Teatro Antico di Catania, già inserito nel 2020 tra i grandi eventi della Regione Siciliana, e produttore della tragedia greca Prometheus, selezionata dal Festival internazionale del Dramma greco antico di Cipro (CCOITI). Michele Di Dio vanta anche una stretta collaborazione con il regista Daniele Salvo, noto a tutti per la regia di ben quattro spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa dal 2009 al 2014 e per avere firmato opere Shakespeariane per il Globe Theatre di Roma “Gigi Proietti”.

Il nuovo direttore artistico, in virtù della suddetta convenzione, si è messo immediatamente al lavoro, inviando richiesta alla Regione Siciliana per inserire Morgantina nella rete dei festival regionali, come tappa della rassegna itinerante “Amenanos Festival” di Catania.

La rassegna di eventi culturali e artistici per il quadriennio 2021-2024, che sarà curata dal direttore artistico con la regia del Comune e della Pro Loco, punta particolarmente sul coinvolgimento della comunità locale e delle tante realtà associative che hanno sviluppato nel tempo una piena consapevolezza della propria identità culturale. Il progetto prevede una programmazione di ampio respiro, con l’obiettivo di portare Aidone e Morgantina a ricoprire un ruolo da protagoniste nella programmazione degli eventi di richiamo turistico a livello regionale. Il cartellone ufficiale degli eventi sarà reso pubblico entro il 31 gennaio 2021.