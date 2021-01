ENNA. ANCORA SULL’EX CISS DI PERGUSA di Salvatore Presti

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

L’ex Ciss di Pergusa ancora nel tormentone di quel che sarà il suo destino. Il Gruppo Consiliare “Siamo Enna” ha pubblicato recentemente una nota dal titolo “L’ex Ciss rimane fermo e immobile”. Era stato ipotizzato per questo edificio un “Covid Hospital” che ne avrebbe consentito l’apertura, anche se, strutturalmente completato, mancava però di arredi e di attrezzature necessari per il nascente Centro . Come si sa l’edificio, di proprietà del Comune, a suo tempo era stato concesso in comodato gratuito alla Regione per finalità ben precise. Si riteneva un iter utile e necessario stante alla promessa di un imminente inizio lavori occorrenti per la messa in sicurezza dell’edificio, costruito da oltre cinquant’ anni. Qualche tempo fa il sindaco Dipietro prese a cuore la vicenda Ciss per cercare di accelerare la messa in funzione dell’edificio. Sembra che la Regione abbia trascurato ancora una volta le problematiche legate a questo immobile. Qualcuno ipotizza che le remore siano dovute alle mancate disponibilità economiche dell’amministrazione regionale. Ma se ciò è vero “ritorni l’edificio nella disponibilità del Comune che saprà trovare soluzioni alternative per il reperimento di altri fondi”.

Salvatore Presti