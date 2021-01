ENNA – Successo della videoconferenza organizzata dalla Società Dante Alighieri Comitato di Enna e dal Club Soroptimist

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Molto seguita è stata la videoconferenza organizzata dalla Società Dante Alighieri – comitato di Enna. Ad intrattenere l’uditorio, venerdì 8 gennaio scorso, la prof.ssa Maria Carmela Pitta, socia della Dante e presidente del Soroptimist club di Enna, che ha affrontato il tema “Le donne nella Bibbia”. In particolare ha parlato della disparità fra i generi che ha permeato e in qualche modo continua a permeare l’impianto e la cultura del mondo occidentale. La prof. Pitta ha fatto un excursus partendo da alcune figure femminili dell’antico testamento fino a Maria di Nazaret, esaminando la presenza della donna nelle prime comunità cristiane e completando con il tema del “Femminile di Dio”, Traendo spunto dai testi biblici, con argomentazioni idonei a giustificare una presunta minorità della donna – ha aggiunto la professoressa Pitta – “la Bibbia è stata per molti secoli letta e interpretata con ostilità pregiudiziale nei confronti della donna. Il dato certo – ha affermato l’oratrice – è che il testo biblico per essendo stato ideato e scritto in contesti sociali androcentrici, di suo non è un testo androcentrico e che al suo interno sono presenti numerose figure femminili, tutte ben profilate, con precisi ruoli narrativi e con forte caratterizzazioni teologiche che restano tutt’oggi ignorate e sconosciute. Sono donne che ricoprono ruoli significativi: matriarche, profetesse, regine e condottiere”. (La conferenza può essere visionata sul canale youtube della Dante, comitato di Enna).

Salvatore Presti