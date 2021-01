Agronomi – Architetti – Geologi – Geometri – Ingegneri – Periti Industriali assieme per la Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Enna

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra l’ufficio tecnico del comune di Enna e i rappresentanti degli ordini professionali.

L’incontro, voluto dall’ingegnere capo del comune Ing. Venerando Russo, segue la linea tracciata in una riunione tenutasi qualche mese fa, in cui i rappresentanti delle professioni tecniche riuniti in rete, auspicavano un dialogo continuo e proficuo con l’ufficio e l’amministrazione, al fine di agevolare i cittadini nell’evasione delle pratiche.

All’incontro del 13 gennaio scorso hanno partecipato i locali Ordini degli Agronomi, degli Architetti, dei Geologi, dei Geometri, degli Ingegneri e dei Periti Industriali.

Sono stati affrontati argomenti particolarmente attuali in tema di edilizia e urbanistica: Antonino Rizza, Presidente degli Architetti, ha evidenziato la crescente richiesta da parte di molti proprietari di appartamenti in condominio di approfondire le procedure per il recupero abitativo dei sottotetti, mentre Giuseppe Lo Giudice, Vicepresidente degli Ingegneri, ha chiesto chiarimenti sulla demolizione e ricostruzione degli edifici in zona storica, in cui ricade la maggior parte degli edifici di Enna Alta. Ancora Fabio Varelli, Presidente degli Agronomi, ha invitato il comune a chiarire i termini dell’asservimento dei terreni per le aziende agricole ricadenti nel territorio comunale.

L’ingegnere Russo ha illustrato il punto di vista dell’ufficio edilizia privata, nella maggior parte dei casi in piena condivisione con i presenti, al fine di uniformare e velocizzare l’iter e l’approvazione (ove previsto) delle pratiche edilizie.

Il Dirigente si è complimentato con l’iniziativa di creare una rappresentanza comune dei professionisti, e ha auspicato la creazione di un coordinamento stabile tra gli Ordini e l’ufficio tecnico, nell’interesse delle parti ma soprattutto dei cittadini, che in vista dell’imminente avvio di molte pratiche relative al

Superbonus 110% potranno contare su una pubblica amministrazione più efficiente che dialoga con i progettisti.

Il dialogo instaurato, tra l’altro, risulta particolarmente apprezzabile in questo periodo di limitazione degli spostamenti, considerando che le direttive condivise e divulgate dall’ufficio tecnico comunale ridurranno la necessità di cittadini e tecnici di richiedere appuntamenti con i funzionari pubblici.

L’incontro si è concluso con la programmazione delle prossime riunioni, che tratteranno temi specifici e le cui determinazioni saranno considerate degli atti di indirizzo condivisi e divulgati ai professionisti e ai cittadini.

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali – Dott. Agr. Giuseppe Fabio Varelli



Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.e C. – Arch. Antonino Rizza

Il Consigliere delegato dell’Ordine Regionale Geologi Sicilia – Dott. Vito Trecarichi

Il Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e G.L. – Geom. Silvestro Zammataro

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri – Ing. Salvatore Milici

Il Presidente del Collegio dei Periti Industriali – Dott. P.I. Salvatore Palascino