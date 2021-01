ENNA: NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SULLA SP2 DA BIVIO KAMUT FINO AL CORSO SICILIA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

La Sp 2, l’arteria di collegamento con il capoluogo è interamente illuminata. Poche ore fa i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna, gli ingegneri Catania e Alvano, in veste rispettivamente di direttore dei lavori e di responsabile unico del procedimento, hanno effettuato, con l’ausilio di un gruppo elettrogeno, il collaudo dei corpi illuminanti installati nel tratto compreso dal bivio Kamut fino all’imbocco con il Corso Sicilia. Si attende, adesso, che il Comune di Enna provveda ad allacciare, così come per il tratto più a monte, l’impianto nella rete elettrica comunale. A realizzare il progetto è stata stessa ditta la SI.CO.EDILI di Favara che ha completato la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento della strada già lo scorso mese di maggio. I lavori sono stati aggiudicati per un importo di 78 mila euro, contro uno stanziamento di 98 mila euro derivante da economie del settore tecnico. ” Illuminare questo tratto di strada di collegamento con il capoluogo- ha commentato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio- significa rendere più sicura ed agevole la percorrenza soprattutto nel periodo invernale quando spesso la visibilità è scarsa a causa della nebbia. Il prossimo impianto di illuminazione, già allo studio dei nostri tecnici, riguarderà la Sp 59, la San Calogero altra importante via di accesso per il capoluogo”.