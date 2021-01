NICOSIA: AVVIO LAVORI DEL LOTTO B5 DELLA NORD SUD.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, lunedì 25 gennaio 2021, sarà in visita in provincia di Enna. Alle ore 10.30, sopralluogo sulla circonvallazione di Agira (Sp 99) oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria da un milione e mezzo euro finanziato dal Governo Musumeci. A seguire, alle ore 11.45, l’assessore sarà in visita al Municipio di Nicosia e quindi in sopralluogo ai cantieri Anas della Statale 117 Nord-Sud. Falcone farà il punto sullo stato dei lavori e sull’imminente avvio del cantiere del lotto B5.