ENNA – TRENTACINQUE ANNI FA L’INAUGURAZIONE DELLA GALLERIA CIVICA di Salvatore Presti

La Galleria Civica, sita nel complesso residenziale dei Chiaramonte risalente al XIV secolo, venne inaugurata trentacinque anni fa. In quell’occasione fu allestita la mostra fotografica “Da Castrogiovanni ad Enna” curata da Rocco Lombardo e Maria Serrafiore, allora dirigente dei servizi culturali comunali. Nel 1986, per il 60° anniversario di Enna capoluogo, in galleria si tenne la mostra antologica di Elio Romano, pittore e affreschista di chiara fama, scomparso nel 1996. Il recupero conservativo della galleria è avvenuto in contemporanea con la ristrutturazione del palazzo. Il progetto fu redatto dall’ufficio tecnico comunale mentre era sindaco Vito Cardaci; i lavori furono invece eseguiti durante la sindacatura di Michele Lauria. Il palazzo dopo la donazione dell’immobile fatta da re Martino nel 1393, ai frati minori mendicanti, diventò convento francescano fino al 1866. Dopo l‘unità d’Italia fu adattato a scuole pubbliche, a sede della biblioteca comunale e ad uffici giudiziari, mentre la galleria fu adibita, dagli inizi degli ’30 e fino al 1980, a rimessa di autobus e officina. Con i lavori furono recuperate le piccole gallerie scavate nella roccia esistenti ai due lati della galleria. Situata nel cuore del centro storico, pensata dagli amministratori comunali dell’epoca quale luogo di fruizione pubblica al coperto in cui ci si reca per diporto, per affari, per conversare, per incontri sociali e culturali ed anche per concerti.

Salvatore Presti