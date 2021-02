NORD SUD: PARTONO I LAVORI SUL LOTTO B5, NESSUNA NOTIZIA SUI LOTTI C CHE DOVREBBERO COLLEGARE LA A19 A NICOSIA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dalle parole ai fatti? sembra proprio di si. Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, presso il Municipio e ai cantieri Anas della Statale 117 Nord-Sud. Sembra che sia imminente l’avvio sul lotto B5.

“Sono lieta per lo sblocco dell’iter burocratico che riguarda il lotto B5 della strada Nord Sud”. Commenta così Elena Pagana a seguito del rilascio dell’ultimo nullaosta che consente l’avvio del cantiere che completerà la tratta Nicosia Mistretta dell’arteria.

“La Statale Nord-Sud è una di quelle opere che da oltre 50 anni attende il suo completamento. In queste ore dopo decenni di attesa, sembra che il Genio civile ennese abbia concesso l’ultimo parere utile all’avvio dei lavori del lotto B5 della Statale.

Un’opera da ben 120 milioniche rappresentano per il Libero Consorzio di Enna una nuova opportunità infrastrutturale e di lavoro, nel cantiere più alto di Sicilia.

“Con i vertici di Cgil, Cisl, Uil e Ugl – ha aggiunto Falcone – abbiamo fatto il punto sui investimenti messi in campo dal Governo Musumeci, dai porti alle autostrade, passando per strade provinciali, trasporti su terra e marittimi, ferrovie e aeroporti. L’iniziativa si ripeterà con cadenza periodica, come da buona prassi che abbiamo voluto introdurre per remare tutti nella direzione del rilancio di economia e lavoro in Sicilia”.

Dopo l’avvio del lotto b5 ci auguriamo che la massima attenzione e lo stesso impegno venga presto riservato anche per al lotto C, che dovrà collegare Nicosia al bivio autostradale di Mulinello sulla A 19 Palermo Catania, che permetteranno di completare dopo oltre 50 anni, l’arteria progettata proprio per collegare le aree interne della Sicilia.

Mario Barbarino