Sicilia: Dal “cuore” della Sicilia l’ UDC richiede una rappresentanza politica nel Governo Draghi

Da Enna, il Coordinatore provinciale del partito dell’ UDC il Dott. Andrea Maggio con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Daghi ha richiesto interpretando i sentimenti dei colleghi della Sicilia una rappresentanza politica-istituzionale per l’ UDC. Nello specifico Maggio richiede un riconoscimento per il Coordinatore politico regionale del partito di Centro Decio Terrana. Ecco alcune parti della lettera

” Preg.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, la crisi pandemica, nei suoi risvolti politici,ha indotto alla formazione del Governo più autorevole della storia della Repubblica italiana, verso cui sono ad esprimere soddisfazione e fiducia.

In virtù di tale situazione, sono a segnalarLe, quale responsabile UDC per la Provincia di Enna, che il territorio in cui esprimo la mia passione politica è presidio che costituisce laboratorio significativo di quelle fattispecie che, atteso il disagio economico che la nostra terra soffre per la mancanza di infrastrutture, determina non sostituibili competenze che l’azione di Governo da Lei presieduta non vorrà trascurare.

Il recente passato ha manifestato significative debolezze, questo, ancora segnato per storia recente da fattori che rendono faticosa la competitività della nostra attività formativa rispetto a quanto avviene in molti altri Paesi europei, è interessato ancora ed ancora per molto da un’abnorme, tragica e dovuta restrizione della libertà personale dei cittadini, che pregiudica il normale equilibrio necessario ad affrontare le sfide del futuro.

Il perdurare del rischio di contagio ben oltre i termini oggi definibili, rende opportuno non rinviare, quindi, scelte determinate, perché venga assicurata al sistema Paese ogni energia utile ad affrontare la gravissima crisi da isolamento determinata dalla staticità economico-sociale.

Risorse, appunto, quindi energie finanziarie da immettere nel sistema produttivo, talchè siano garantiti gli investimenti in essere e stimolati di nuovi, acchè la gradata e progressiva ripresa trovi capienza in diversi livelli di domanda e di offerta, trasposti in alto, che il Paese sia in grado di esprimere.

L’emergenza epidemiologica ha determinato, anche per effetto delle norme tempo per tempo emanate, intollerabile ed inevitabile disagio per la Comunità Paese tutta, attesa la priorità di tutela della salute pubblica, con effetti devastanti per la società civile, soprattutto nei territori strutturalmente privi di presidi sanitari idonei ad affrontare la speciale fattispecie e di presidi economici non adeguatamente organizzati nella gestione finanziaria, talchè si rende onerosissimo e devastante sostenere le ragioni dell’economia, insomma, territori che vivono un disagio tale da preoccupare ogni grado di responsabilità per la sostenibilità complessiva nel futuro prossimo.

Sig. Presidente, nel determinare la complessiva organizzazione di Governo, con l’attribuzione e la nomina nei ruoli di c.d. sottogoverno politico-istituzionale, vorrà porre attenzione ed attribuire ad una nostra rappresentanza e nello specifico al Coordinatore Politico Regionale del nostro partito On. Decio Terrana il ruolo politico che riterrà opportuno, acchè possa essere offerta all’azione di Governo idoneo, qualificato ed informato contributo, atteso il laboratorio esperienziale da cui non può prescindersi”.