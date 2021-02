STATALIZZAZIONE SP4, GIARRIZZO (M5S): PASSI AVANTI DOPO I MIEI SOLLECITI ALLA REGIONE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“Passi in avanti sulla statalizzazione della Sp4 a seguito dei miei due solleciti inviati nei mesi scorsi al presidente della Regione Musumeci e all’assessore Falcone, al fine di accelerarne l’iter. Nelle due note, la prima del 24 ottobre scorso e la seconda dell’8 gennaio, chiedevo, appunto, di dare seguito con urgenza all’iter procedurale diretto a regolare il trasferimento di strade tra Stato e Regione, che sarebbe ancora fermo a Palermo e che è di competenza della stessa Regione Siciliana. Nei giorni scorsi, finalmente, dall’assessorato regionale alle Infrastrutture hanno inviato una nota ad Anas, comunicazione che ho ricevuto in copia, per chiedere di riavviare l’iter amministrativo volto al passaggio di competenze dell’importante collegamento stradale. Tutto ciò, nelle more, come si evince dalla nota, che la stessa Regione Siciliana provveda, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 461/99, a porre in essere i relativi provvedimenti legislativi attuativi del proprio statuto speciale, e cioè quanto chiedo ormai da diverso tempo.

Come ho ripetute più volte, non possiamo attendere oltre, la statalizzazione della Sp4 è un’urgenza per il territorio. In ballo c’è la sicurezza e l’incolumità delle persone che la percorrono, trattandosi di un asse viario con caratteristiche di strada di grande traffico a scorrimento veloce e una delle infrastrutture più importanti della provincia ennese”. A darne notizia è il Vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo.