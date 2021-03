INDETTA L’ASSEMBLEA DELLA SOCIETA’ ENNESE DELLA DANTE ALIGHIERI

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il presidente della Dante Alighieri di Enna Pietro Colletta ha convocato per giovedì 11 marzo p.v., alle ore 18:00, l’assemblea generale della “Dante” in video conferenza sulla piattaforma Zoom. All’Ordine del giorno, tra l’altro, la programmazione delle attività per l’anno 2021. “Malgrado le difficoltà dovute al Covid -19 – ha detto il presidente Colletta – i soci sono stati chiamati a dibattiti su interessanti argomenti culturali che si rifanno alla tradizione della Società Dante Alighieri”. Tra questi appuntamenti si ricorda quello di fine novembre dello scorso anno sul tema “Egittomania nel regno delle due Sicilie”, i cui relatori sono stati gli archeologi Antonio Messina e Serena Raffiotta”. “E’ importante non spegnere i riflettori – ci dice Federico Emma, segretario del comitato dantesco ennese – su argomenti che si rifanno ai cimeli conservati nel Museo Alessi, dove si può ammirare la collezione ottocentesca dell’egittologo Giuseppe Alessi, colui che ha dato il nome al nostro Museo.

Salvatore Presti