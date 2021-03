IRCCS Troina donazione mascherine FFP2

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

La macchina della solidarietà non si ferma nei confronti dell’Irccs Oasi di Troina, anche se fortunatamente lontani dalla piena emergenza sanitaria. Nella mattinata di oggi l’amministratore delegato del “Gruppo Bivona Supermercati”, il dottor Vincenzo Bivona, ha consegnato nelle mani del presidente dell’Istituto Oasi, don Silvio Rotondo, mille mascherine FFp2, dolciumi vari e un contributo in denaro raccolto attraverso i propri punti vendita dell’azienda, distribuiti in vari comuni tra le provincie di Enna e Catania.Un gesto che si aggiunge alle tante iniziative pubbliche e private e di tanti singoli cittadini che hanno voluto esprimere, attraverso donazioni monetarie e materiali, il loro sostegno e la loro vicinanza all’Istituto Oasi, soprattutto durante il periodo della piena emergenza sanitaria della primavera scorsa, e che ha colpito duramente l’Istituto, con molti pazienti e operatori che si sono ammalati per coronavirus.“Questo contributo di presidi e non solo – ha detto don Silvio Rotondo – da parte di un importante imprenditore della zona, che ringrazio a nome di tutto l’Istituto, rappresenta un ulteriore abbraccio e integrazione tra il territorio e l’Oasi. La crisi economica, ma soprattutto la pandemia ha portato ad una rinnovata interazione tra l’Istituto e le diverse realtà imprenditoriali ed economiche che operano nella nostra comunità. Un percorso condiviso e un aiuto reciproco non può che generare benefici per migliorarsi e valorizzarsi sempre più”.