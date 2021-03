ARRESTATO UOMO DI 48 ANNI RESIDENTE AD AIDONE, UBRIACO ED ARMATO DI MARTELLO CHE MINACCIAVA I PASSANTI.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

I militari della Stazione Carabinieri di Aidone sono intervenuti in pieno pomeriggio nel centro cittadino, poiché un uomo di 48 anni originario di Catania, ma residente ad Aidone, visibilmente ubriaco ed armato di un martello è andato in escandescenza, minacciando i passanti, rimasti attoniti ed impauriti. La pattuglia, immediatamente giunta sul posto, cercava inizialmente di calmare l’uomo che, per tutta risposta, minacciava di morte i Carabinieri scagliandosi contro di loro, cercando di colpirli con il martello e strattonandoli. Pronta la reazione dei militari che riuscivano a bloccarlo, disarmandolo anche grazie all’aiuto di un’altra pattuglia della Compagnia di Piazza Armerina, intervenuta in ausilio. Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L’arrestato risponderà per i reati di resistenza, violenza e minaccia aggravate a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed ubriachezza. L’intervento tempestivo dei Carabinieri è stato reso possibile grazie ad un costante controllo del territorio che rappresenta la principale forma di prevenzione, in grado di incidere direttamente sulla soglia dell’allarme sociale con l’immediato risultato di impedire la commissione di reati e consentire il libero svolgimento delle legittime attività dei cittadini, proprio per questo i militari della Compagnia della città dei mosaici hanno intensificato i controlli, soprattutto nelle vicinanze dei locali pubblici e nelle zone di maggiore aggregazione della cittadinanza. Il rafforzamento dei dispositivi di prevenzione con l’impiego di numerose pattuglie impiegate anche nel territorio dei comuni limitrofi di Piazza Armerina è finalizzato, soprattutto, al contrasto di reati in genere ed al rispetto delle norme in materia di prevenzione del diffondersi del Covid-19.