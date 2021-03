ASP Enna. Elogio per l’USCA di Piazza Armerina.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il sig. L.C. esprime pubblicamente apprezzamento per l’assistenza ricevuta durante il periodo della quarantena, sostenuta in seguito al contagio dei familiari. L’elogio è rivolto agli operatori dell’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) di Piazza Armerina e agli uffici del Dipartimento di Prevenzione da cui è stato seguito.

La testimonianza: “Desidero rappresentare, a mero titolo di sincera gratitudine e riconoscenza che, nel corso della quarantena che ha colpito me e la mia famiglia, grazie a Dio passata e con essa sparito il virus che aveva colpito le mie congiunte, ho avvertito un senso di profonda vicinanza e competenza da parte di tutto il personale, indistintamente, degli uffici in indirizzo. USCA di Piazza Armerina, Asp ufficio prevenzione di Enna e Asp di Enna ufficio esito tamponi. Segnalo la continua presenza, disponibilità e competenza, di tutto il personale, in generale.

Un particolare cenno rivolgo, tuttavia, alla pazienza e sensibilità mostrata dall’ing. Giannotta, dalla signora Emanuela Miseria e dal personale (di cui sconosco i nomi) dell’ufficio addetto alla comunicazione dell’esito dei tamponi, sempre pronto a rispondere e interagire, a un solo squillo di telefono.”

Il sig. L.C. conclude così: “La vostra opera preziosa facilita il peso che la malattia e le conseguenze ad essa legate provocano in chi la patisce. Grazie di cuore a tutti”.