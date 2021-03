CENTURIPE SUPERSTAR: LA FOTO DELLA STELLA MARINA VIRALE SUI SOCIAL DI TUTTO IL MONDO

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Ha fatto il giro d’Italia e del mondo la splendida foto di Pio Andrea

Peri. Uno scatto aereo eseguito con drone che ritrae Centuripe in tutta la sua

maestosa bellezza.

Sono oltre 200, infatti, le pagine social ed i magazine online che hanno

ricondiviso l’incredibile immagine, tra cui Fanpage.it, Ig_Italia,

Vivoitalia, VolgoItalia, Volgosicilia, Volgenna, Ig_visitsicily,

tesori-italiani e persino il seguitissimo canale YouTube di Andrea

Pinotti.

Ad incuriosire il web è stata di certo la particolarissima forma del

paese, che ricorda quella di una stella o, addirittura, il profilo di un

uomo sdraiato che riposa.

Queste sono solo alcune delle interpretazioni fantasiose che hanno

acceso una divertente e prolifica discussione sulla rara conformazione

del centro abitato.

Centuripe è un borgo situato su un promontorio a circa 730 metri s.l.m.

Grazie alla sua posizione geografica domina l’intera piana di Catania,

del Simeto e offre una visuale unica dell’Etna.

Tra i più importanti centri storici siciliani, vanta un patrimonio

archeologico sensazionale, che traccia in maniera indelebile il suo

percorso antropologico e sociale.

Le sue origini risalgono alla preistoria, ne sono prova i disegni

rupestri ritrovati in diverse grotte, per poi passare dalle

colonizzazioni greche, romane, mussulmane e normanne.

L’intero territorio è cosparso di antiche rovine, come gli Augustales,

le terme romane e la dogana.

Ospita inoltre uno dei più importanti musei archeologici dell’isola.

I suoi reperti sono sparsi in tutto il mondo e presenziano nelle teche

di musei come il Louvre di Parigi ed il Metropolitan Museum of Art di

New York.

Centuripe nasconde nel suo scrigno anche diverse perle geografiche, tra

cui i Calanchi, un’incredibile conformazione argillosa rarissima in

Italia.

Pio Andrea Peri è un giovane che parte dalla sua Giardini Naxos

regalandoci immagini favolose, cartoline di una bellezza disarmante,

immortala, castelli, sculture e borghi.

Foto di Pio Andrea Peri