Consegnati in Prefettura i riconoscimenti onorifici: cerimonia intima e sentita per gli insigniti.

Non potevano più attendere le consegne delle onorificenze agli 8 insigniti della Provincia di Enna, che stamattina – seppure fuori dalle consuete calendarizzazioni tipicamente destinate a tali eventi – hanno ritirato il riconoscimento loro attribuito presso i saloni di rappresentanza della Prefettura.

La consegna, rimasta lungamente sospesa a causa dell’imprevedibile protrarsi dell’emergenza sanitaria, si è svolta nel rispetto delle vigenti misure di contenimento e ha rappresentato l’occasione per rinnovare la promessa di un futuro incontro nell’auspicato prossimo contesto di ritrovata serenità.

A consegnare i titoli sono stati il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana al Sig. Mario Chiara, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, il Prefetto di Enna, dott.ssa Matilde Pirrera, ai Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Mario Incudine e Lucio Giuseppe Vulturo, nonché al Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Gaetano Vicari, il Questore di Enna, dott. Corrado Basile, ai Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe Marco La Malfa e Massimo Michele Brugognone, il Comandante Provinciale di Carabinieri di Enna, Col. Saverio Lombardi, al Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Filippo Spalletta e il Maggiore della Guardia di Finanza Beppe La Sala al Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Gaetano Russo.

La distinzione onorifica è stata attribuita quale riconoscimento per esaltare le opere meritorie da ciascuno svolte in varie forme negli specifici ambiti di competenza e professionalità a beneficio della comunità: lo spirito di servizio, l’inclinazione artistica, la passione storica e l’impegno solidaristico hanno posto in luce autentiche e naturali doti di cui non solo il territorio della provincia ha beneficiato.