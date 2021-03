Museo Archeologico Regionale di Centuripe: Il Sindaco chiede il rilancio.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Assessore Regionale

dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, scompariva il 10 marzo del

2019 in un disastro aereo in Etiopia. La Regione Sicilia ha quindi

deciso di onorare la sua memoria attraverso la “La Giornata dei beni

culturali siciliani” ogni anno in data odierna. Purtroppo per il Museo

Archeologico di Centuripe, la ricorrenza di tale scomparsa e, quindi, la

mancata organizzazione di eventi ad esso legati, è la conferma di come,

il Museo Archeologico di Centuripe, sia del tutto dimenticato, anche in

questa occasione, da parte del Parco Archeologico di Catania. Da anni il

Museo Archeologico di Centuripe riversa in una situazione di completo

abbandono; nessuna attività didattica, scientifica e di valorizzazione,

per non parlare dei siti archeologici che sono completamente lasciati in

balia di loro stessi.

La collezione del Museo Archeologico, è tra le più omogenee della

Sicilia, poiché proviene solo ed esclusivamente dal territorio e vanta

opere d’arte importantissime: dal più antico ritratto femminile mai

ritrovato in Sicilia a una serie di statuette fittili di altissimo

pregio artistico; da esempi di “vasi centuripini” a un gruppo scultoreo

in marmo tra i più belli del periodo imperiale siciliano.

Eppure, l’agognato rilancio del territorio, che dovrebbe passare anche

attraverso questa preziosa e importante collezione Regionale, non trova

interlocuzione. Per queste e altre mille ragioni e per lanciare un

grido d’allarme all’Assessore Regionale Alberto Samonà, il sindaco di

Centuripe lancia, proprio oggi, l’iniziativa “UN POMERIGGIO AL MUSEO” ,

innanzitutto per onorare il compianto Assessore Tusa ma anche per far

accendere i riflettori su questo straordinario ma trascurato territorio.

Per Salvatore La Spina, infatti : “è molto grave che il Parco

Archeologico di Catania e della valle delle Aci , dai vari eventi

organizzati, abbia escluso il nostro Museo Archeologico, fiore

all’occhiello di tutta la comunità, punto nevralgico della storia

siciliana e luogo a cui Tusa era molto legato. Proprio per questo,

oltre a far appello all’Assessore Samoná, abbiamo deciso di organizzare,

ugualmente, le visite al Museo, invitando i cittadini a incontraci oggi

pomeriggio dalle 15.30 e, nel totale rispetto delle norme anti-Covid,

partecipare alle visite guidate a cura dei volontari che , in piccoli

gruppi, ci condurranno tra le meraviglie del nostro gioiello”.

Per l’Amministrazione Comunale infatti, non potrà esserci un vero e

proprio rilancio del territorio senza che questa collezione non avrà la

giusta considerazione, Centuripe è a tutti gli effetti una “CITTA’

IMPERIALE” e come tale deve essere considerata.