ENNA-PIAZZA ARMERINA: INCIDENTE STRADALE SULLA 117 BIS, AL KM 2.

E’ avvenuto nella tarda serata di ieri, l’incidente Sulla strada statale che collega Piazza Armerina ad Enna. A rimanere ferito il conducente dell’auto che per cause ancora da accertare si è ritrovato in una frazione di secondi bloccato dentro la sua Fiat Panda ribaltata, ferma sulla carreggiata. Prontamente sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato di Enna i Vigili del Fuoco e il 118 che hanno prontamente messo in sicurezza la persona coinvolta nell’incidente. (MB).