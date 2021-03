Allo Sport Village di Enna al via il secondo appuntamento della fase regionale

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Prende il via stamattina, 19 marzo presso i campi dello Sport Village di Contrada Mugavero a Enna, il secondo appuntamento della Fase regionale del Campionato Italiano Padel FIT TPRA. Ad organizzare l’evento il Circolo Tennis Enna in collaborazione con lo Sport Village e il settore Padel del Comitato Sicilia della Federazione Italiana Tennis. Ad iscriversi sono state ben 32 coppie per un totale di 64 atleti provenienti da tutta la Sicilia, che con un percorso ad eliminazione in un tabellone che partendo dai sedicesimi di finale dovrà decretare nella giornata di domenica la coppia vincitrice. Gli incontri della giornata di domenica 21 saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook dello Sport Village.