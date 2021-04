Aidone: l’Assessore Lagalla si congratula con l’amministrazione comunale per l’adesione alla giornata UNPLI.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

A una settimana dalla premiazione del concorso rivolto agli alunni del Comprensivo Cordova, promosso dal Comune e dalla Pro Loco Aidone Morgantina in occasione della Giornata UNPLI del dialetto e delle lingue locali 2021, celebrata lo scorso 17 gennaio, è arriva inaspettata una lettera di compiacimento al Sindaco Nuccio Chiarenza e alla sua amministrazione da parte dell’Assessore Regionale Lagalla, il quale ricorda che la nostra iniziativa è in linea con la legge regionale 9/2011 (Norme sulla promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole dell’isola), manifestando la disponibilità a rafforzare ulteriori condivise azioni di collaborazione che vorremo mettere in campo.

Una bella soddisfazione non solo per l’amministrazione ma per tutta la comunità aidonesi per un’iniziativa che è frutto della sinergia con la locale Pro Loco e con il Comprensivo Cordova Capuana, che ha sempre accolto con entusiasmo ogni invito alla collaborazione avanzato dall’Amministrazione.

Lunedì prossimo l’iniziativa vedrà la conclusione con la consegna degli attestati a tutti gli alunni partecipanti presso la scuola primaria “Tenente Bruno”.

“Coglieremo lo spunto da questa lettera – dichiara il Sindaco – per promuovere nuove attività che valorizzino il dialetto aidonese, preziosa testimonianza del passato e insieme risorsa per il futuro!”.