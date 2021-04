La Fism promuove Petizione on line per avere scuole dell’infanzia paritarie gratuite.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Da oggi, lunedì 19 aprile, è possibile firmare la petizione online per sostenere la proposta della FISM: scuole dell’infanzia paritarie gratuite per tutti in Italia.

“Prima i bambini!

Gratuità e parità per l’infanzia” si chiama così l’iniziativa a cui anche Enna con la scuola dell’infanzia paritaria di Principe di Napoli, si unisce per sostenere la mobilitazione messa in campo dalla Fism che accende i riflettori sulla pesante disparità di trattamento riservata alle scuole paritarie dell’infanzia.

La scuola ennese è una delle 9000 scuole paritarie italiane che, rappresentante dalla Fism, si attiveranno per una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla racconta di firme attraverso una petizione online, a partire da oggi, lunedì 19 aprile.

Tutti possono sostenere la proposta della FISM a favore della GRATUITÀ delle scuole paritarie dell’infanzia di tutta Italia. Basta firmare al seguente link:

http://chng.it/py4yw5cP