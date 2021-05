Leonforte: Intervento dei vigili del fuoco per incendio abitazione

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

A Leonforte, in via Nicoletti nel primo pomeriggio odierno si é sviluppato un incendio. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Leonforte ha impedito che le fiamme si propagassero in tutta l abitazione.le cause del rogo sono in corso di accertamento.