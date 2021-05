Valguarnera: passegiata ecologica fino alle “Rocche di Castani”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Come indicato nel nostro programma di mandato amministrative si porta avanti il progetto di pulizia delle aree a verde del nostro territorio in collaborazione con il mondo associativo.

Proprio ieri la giunta ha deliberato il protocollo di intesa con Plastic Free, questo era un altro punto del programma.

Domenica 16 Maggio seconda iniziativa dell’amministrazione con le sentinelle ambientali, liberi cittadini e plastic free.

Dopo la piantumazione degli ulivi in piazza XXV Aprile, ci spostiamo e si avvia la pulizia della strada che porta a Val di Noce, pulizia di una strada di notevole interesse per le attività produttive, per il valore paesaggistico e culturale apprezzata da sempre dai nostri cittadini, La SP8 chiusa dal 2005 è riaperta per km 2 grazie all’impegno della nostra amministrazione e la fattiva collaborazione del libero Consorzio comunale.

Andiamo avanti per una Valguarnera più Green