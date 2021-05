ENZO LEONARDO, IL CANTAUTORE ENNESE AFFERMATOSI CON LE SUE CANZONI MEDOLICHE CHE FANNO SOGNARE di Salvatore Presti

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Per perfezionare la tecnica di cantautore, ha studiato con il M° Celso Valli, l’arrangiatore di Eros Ramazzotti e di Laura Pausini. “I miei sacrifici di percorrere 1600 km, da Enna a Bologna, per un’ora di lezione del Maestro Valli – dice Enzo Leonardo – non sono stati vani; da Enna a Vicenza, dove sono approdato, i consensi per i miei testi musicali sono unanimi”. Nel suo canale You Tube, ad oggi sono più di 500 i brani scritti e composti da lui. Enzo è un sognatore e da sognatore compone canzoni della nostra tradizione. Una chitarra classica e l’amore per la musica hanno fatto sì che il sogno inseguito sin dall’età di sette anni ha avuto il coronamento a Vicenza dove sta registrando diversi brani e lavorando ad un nuovo album. Nel suo bagaglio culturale e artistico vi è anche il teatro dove ha recitando con le compagnie amatoriali ennesi, tra cui “Gli amici del teatro”. Non si è fermato neanche durante questo lungo lockdown. Ha scritto per il web “Mi stuzzica”, “Io sono qua” e “Lascia che”.

Salvatore Presti