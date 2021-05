AIDONE: CHIUSO IL CICLO D’INCONTRI “CUSTODI DI BELLEZZA”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Ieri si è concluso un breve ciclo di incontri on line con gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Cordova Capuana, sede di Aidone, promosso dalla stessa scuola e dal nostro Assessore al Patrimonio Culturale Serena Raffiotta per celebrare il decennale del rimpatrio della Dea di Morgantina.

Gli incontri si inseriscono nell’ambito di quel ciclo di attività formative per studenti di ogni età già attivato nei giorni scorsi in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, l’ Università degli Studi di Catania e l’Università Kore di Enna e che proseguirà in autunno, dopo la pausa delle attività accademiche.

La conoscenza del patrimonio culturale sta alla base di ogni azione di tutela, promozione e valorizzazione; per questa ragione abbiamo contribuito con enorme piacere alla realizzazione di questa rassegna di incontri formativi, convinti che educare i giovani alla bellezza dell’arte sia un dovere delle istituzioni.

L’educazione al patrimonio culturale contribuisce concretamente a migliorare culturalmente e socialmente la vita dei cittadini sin dalla più tenera età.L’attenzione e la curiosità manifestata dagli alunni dei plessi Bruno e Scovazzo per la storia della Dea e del suo lungo peregrinare ha confermato la bontà dell’iniziativa, per cui ringraziamo il D.S. Fernando Cipriano e tutti i docenti che hanno contribuito alla buona riuscita del percorso educativo.