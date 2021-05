Enna: incendio in Viale Diaz presso un noto bar. Indagini sulle cause del rogo.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Ieri sera intorno alle ore 23.30, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti per un incendio sviluppatosi in una noto bar di Enna Alta.

I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente hanno impedito che il rogo danneggiasse l’intera struttura e causare ulteriori danni all’attività commerciale. Sulle cause del rogo sono in corso le indagini.