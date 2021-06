ENNA: AUTO PRECIPITA LUNGO LA SCARPATA DI MONTE CANTINA PER OLTRE 200 METRI.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti nella sp 1 ( monte cantina) per un incidente stradale. Una vettura per cause in corso di accertamento é precipitata lungo la scarpata per oltre 200 mentri. I vigili del fuoco hanno recuperato il malcapitato e lo hanno affidato alle cure dei sanitari che lo hanno portato all’Ospedale Umberto 1 di Enna. Oltre ai vigili del fuoco e al 118, sono intervenuti i carabinieri, la polizia di stato e la polizia locale.