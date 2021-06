ENNA: L’ASSESSORE CAMPANILE SU ASSISTENZIA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota dell’asessore alla Politiche per l’infanzia del Comune di Enna Rosalinda Campanile: In merito alle proteste dei genitori che usufruiscono del servizio di assistenza autonomia e comunicazione voglio precisare che il servizio non sarà interrotto. Gli uffici sono già puntualmente e solertemente a lavoro per confezionare gli amministrativi necessari, dall’alba di questa mattina. Tutti gli anni, il servizio in questione (relativamente alle scuole elementari e medie per intenderci) è sempre stato sospeso qualche giorno prima del termine dell’anno scolastico e, a mia memoria e per quel che mi riferiscono gli uffici, non ricordo rimostranze su tale scelta che, quindi, ci è sembrata condivisa dalle famiglie. Mi scuso personalmente per avere sottovalutato la delicata questione. Mi rammarica che non mi sia stato rappresentato per tempo, il disagio che questa scelta “consuetudinaria” avrebbe rappresentato per bimbi e famiglie. Tale necessità mi è stata, invece, rappresentata per il medesimo servizio offerto nelle scuole dell’infanzia e ne abbiamo garantito la copertura fino all’ultimo giorno scolastico (30 giugno), Desidero comunque rassicurare le famiglie ed il mondo scolastico, sulla disponibilità mia e di tutta l’amministrazione comunale, assicurando che saremo sempre a loro fianco. I diritti dei più fragili sono una nostra priorità. Il servizio proseguirà senza interruzioni già da oggi.

Avv.,Rosalinda Campanile (assessore P. I.)