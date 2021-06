Il FAI a Pergusa per celebrare giornate arte storia e natura del nostro territorio.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 appuntamento da non perdere in Sicilia con la 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, dal 1993 il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura del nostro Paese.

La grande manifestazione di piazza del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che in Sicilia non si è potuta svolgere nella data inizialmente programmata – 15 e 16 maggio – a causa della zona arancione, nel primo fine settimana di giugno tornerà a coinvolgere i cittadini nell’entusiasmante scoperta delle bellezze che li circondano, grazie all’apertura di 42 luoghi in tutta la regione, alcuni dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, in cui verranno proposte visite a contributo libero a partire da 3 €, organizzate in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. I posti disponibili sono limitati; prenotazione online consigliata su https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/sicilia/ (il programma dell’evento potrebbe subire variazioni; consultare il sito per aggiornamenti).

L’edizione di quest’anno delle Giornate FAI di Primavera è stata insignita della Targa del Presidente della Repubblica: un riconoscimento che riempie di orgoglio e che è doveroso dedicare ai volontari delle Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutta Italia, vero motore dell’evento nel solco del principio di sussidiarietà regolato dall’articolo 118 della Costituzione. Sono loro che, con encomiabile entusiasmo, generosità e passione civica, hanno reso possibili questi giorni di festa dedicati al patrimonio d’arte e natura italiano, la cui organizzazione ha richiesto uno sforzo speciale portato avanti con impegno incessante nei mesi in cui l’Italia era ferma a causa dell’emergenza.

La manifestazione – realizzata con il supporto di Protezione Civile, Arma dei Carabinieri e Croce Rossa Italiana, da anni al nostro fianco in questa iniziativa – è un importante segnale di ripartenza che pone al centro della vita del Paese i beni culturali e potrà contribuire a ridare ai cittadini speranza e fiducia nel futuro, riavvicinandoli, dopo una lunga lontananza forzata, al nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico, che dal 1975 il FAI si impegna ogni giorno a tutelare, salvaguardare e valorizzare con grande slancio e senso di responsabilità, per sempre e per tutti.

Le Giornate di Primavera sono quindi una preziosa occasione per conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia e anche un grande momento di incontro tra il FAI e gli italiani. Tutti i visitatori potranno aiutare la Fondazione a portare avanti la sua missione con una donazione libera – del valore minimo di 3 € – e potranno anche sottoscrivere l’iscrizione annuale, online oppure in piazza durante l’evento. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per garantire la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati.